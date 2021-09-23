حكيمي ينقذ باريس من فخ ميتز

2021/09/23 | 00:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفاز باريس سان جيرمان بشق الأنفس على مضيفه ميتز بهدفين لهدف، اليوم الأربعاء، في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.سجل الثنائية الباريسية، أشرف حكيمي في الدقيقتين 5 و95 بينما سجل بوبكر كوياتي هدف ميتز في الدقيقة 39.رفع سان جيرمان رصيده إلى 21 نقطة محققا العلامة الكاملة بسبعة انتصارات متتالية، ليحلق في الصدارة منفردا، بينما تجمد رصيد ميتز عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.تقدم العملاق الباريسي بهدف مبكر، سجله حكيمي بعد متابعة لكرة إيكاردي التي أخرجها مدافع ميتز من على خط المرمى.المصدر: كورة

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