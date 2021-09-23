2021/09/23 | 00:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خشية من ذات المصير الذي واجه صناديق

الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية

السابقة، من حرق وسرقة وتخريب وتزوير،

تحرص مديرية الدفاع المدني على وضع خطة

بإجراءات غير مسبوقة، لتأمينها ومنع

"جهات خفية" من الوص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني العراقي يكشف خططه لحماية صناديق الاقتراع من "الحرق والتزوير") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني العراقي يكشف خططه لحماية صناديق الاقتراع من "الحرق والتزوير") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).