ملك السعودية يتطلع إلى نتائج ملموسة في المحادثات مع إيران

2021/09/23 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭ ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أعرب‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الاربعاء‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬المحادثات‭ ‬الأولية‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الجارة‮»‬‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نتائج‭ ‬ملموسة‮»‬‭ ‬لبناء‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬داعيا‭ ‬طهران‭ ‬لوقف‭ ‬دعم‭ ‬الميليشيات‭ ‬الطائفية،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬للمتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬ فيما‭ ‬جرى‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬السعودي‭ ‬والايراني‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬امس‭ ‬برعاية‭ ‬عراقية‭ ‬،‭ ‬وينتظر‭ […]

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