2021/09/23 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام في‭ ‬احدى‭ ‬حلقات‭ ‬الدراما‭ ‬السورية،‭ ‬طلب‭ ‬رئيس‭ ‬فرع‭ ‬مخابرات‭ ‬من‭ ‬حرّاسه‭ ‬احضار‭ ‬الحلاق‭ ‬الفلاني‭ ‬،‭ ‬فذهبت‭ ‬اليه‭ ‬مفرزة‭ ‬امنية‭ ‬،‭ ‬واخذوه‭ ‬للتحقيق‭ ‬فوراً،‭ ‬واعترف‭ ‬هناك‭ ‬تحت‭ ‬التعذيب‭ ‬بجرائم‭ ‬ما‭ ‬سمع‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬حياته،‭ ‬وحين‭ ‬تذكّر‭ ‬رئيس‭ ‬الفرع‭ ‬ذلك‭ ‬الحلاق‭ ‬،‭ ‬وسألهم‭ ‬اين‭ ‬هو‭ ‬الان‭ ‬ولماذا‭ ‬تأخر،‭ ‬قالوا‭ ‬له‭ ‬بكل‭ ‬بساطة‭ : ‬سيدي‭ […]

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