2021/09/23 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- باريس- الزمان اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء ان «من الضروري أن يكون الدفاع الأوروبي أقوى وأكثر كفاءة» للمساهمة في الأمن عبر المحيط الأطلسي وإكمال «دور الحلف الأطلسي»، وذلك في بيان مشترك مع إيمانويل ماكرون.
وأضاف البيان الذي صدر عن الاليزيه والبيت الأبيض بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي ونظيره الفرنسي أن الولايات […]
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وأضاف البيان الذي صدر عن الاليزيه والبيت الأبيض بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي ونظيره الفرنسي أن الولايات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يبلغ ماكرون:لا بدّ من دفاع أوربي يكمل حلف الأطلسي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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