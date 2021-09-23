بايدن يبلغ ماكرون:لا بدّ من دفاع أوربي يكمل حلف الأطلسي

2021/09/23 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭- ‬الزمان‭ ‬ اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الأربعاء‭ ‬ان‭ ‬‮«‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوروبي‭ ‬أقوى‭ ‬وأكثر‭ ‬كفاءة‮»‬‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬عبر‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭ ‬وإكمال‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الحلف‭ ‬الأطلسي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭.‬ وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬الاليزيه‭ ‬والبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بعد‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬ونظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ […]

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