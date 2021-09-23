يوفنتوس يفك

2021/09/23 | 00:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما عجز عن تحقيق الفوز خلال المراحل الأربع الأولى، في سيناريو لم يحصل منذ موسم 1961-1962، تنفس يوفنتوس الصعداء بتحقيقه فوزه الأول الذي جاء بصعوبة بالغة.

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