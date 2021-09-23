2021/09/23 | 00:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Kt80bgCtiBo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السباق الى القبة مع علاء الجبوري - برامج إنتخابية تستهدف هموم المواطن . ومشاكل السنوات تنتظر الحل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السباق الى القبة مع علاء الجبوري - برامج إنتخابية تستهدف هموم المواطن . ومشاكل السنوات تنتظر الحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).