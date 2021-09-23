2021/09/23 | 00:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hcwTtxZ97aA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدورة الخامسة | صلاح العرباوي : لا يمكن اختزال تشرين بحركة واحدة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدورة الخامسة | صلاح العرباوي : لا يمكن اختزال تشرين بحركة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).