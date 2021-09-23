2021/09/23 | 00:40 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سرمد البياتي : نجاح الانتخابات هي المهمة الرئيسية بالنسبة للكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5Q5TofB9rjg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سرمد البياتي : نجاح الانتخابات هي المهمة الرئيسية بالنسبة للكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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