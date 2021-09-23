ماجدة الرومي تفقد توازنها على مسرح مهرجان جرش بالأردن.. وتعود لاستكمال الافتتاح

2021/09/23 | 00:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاودت الفنّانة اللبنانية ماجدة الرومي الصعود على مسرح مهرجان "جرش للثقافة والفنون"، واستكمال حفل الافتتاح، بعد دقائق من تعرضها لإغماء أفقدها التوازن.

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