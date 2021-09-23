ريال مدريد يحافظ على صدارة ’الليغا’ بنصف ’درزن’ من الأهداف في مرمى مايوركا

2021/09/23 | 01:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حافظ ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز كبير على ضيفه ريال مايوركا بستة أهداف مقابل هدف واحد.

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يتبع..

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