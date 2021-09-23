2021/09/23 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر -(أ ف ب) – قررت الجزائر الأربعاء أن تغلق “فورا” مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وفق ما أعلنت الرئاسة.وأورد بيان رسمي أن “المجلس الأعلى للأمن قرر الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداء من اليوم”.وقطعت الجزائر في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).