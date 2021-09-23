2021/09/23 | 01:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الدفاع الليتوانية، المواطنين من شراء الهواتف المتنقلة الصينية، ونصحتهم بالتخلص من تلك التي يمتلكونها الآن، عقب ظهور تقرير حكومي أفاد بأن الأجهزة تحتوي على قدرات رقابة مدمجة فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اكتشاف خاصية مراقبة.. دعوة للتخلص من هواتف صينية بسرعة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اكتشاف خاصية مراقبة.. دعوة للتخلص من هواتف صينية بسرعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).