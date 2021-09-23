2021/09/23 | 01:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wDStfU2vOK4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اذا تقوم بتمزيق صورة لزميلك المرشح شلون راح تجلس انت واياه تحت القبة ؟ ..) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اذا تقوم بتمزيق صورة لزميلك المرشح شلون راح تجلس انت واياه تحت القبة ؟ ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).