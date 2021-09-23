ريال مدريد يكتسح مايوركا بسداسية في الليغا

2021/09/23 | 01:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق ريال مدريد انتصارًا ساحقًا وعريضًا بنتيجة (6-1) ضد ريال مايوركا، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا.وسجل سداسية ريال مدريد في شباك مايوركا، ماركو أسينسيو "هاتريك" وكريم بنزيما "هدفين" وإيسكو، بينما سجل هدف مايوركا الوحيد كانج إن لي.وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 8 نقاط في المركز العاشر.

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