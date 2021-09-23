السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية

2021/09/23 | 01:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف يمكن حصر السلاح بيد الدولة؟ وتطبيق القانون في النزاعات العشائرية؟

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