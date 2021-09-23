"فايزر" تؤجل دراسة لقاحها على الحوامل

2021/09/23 | 02:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف باحثون أن التجارب التي تعمل شركة "فايزر" على إجرائها فيما يخص تلقي الحوامل للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كانت معقدة بسبب بطء التسجيل، ما يتسبب بتأخير النتائج التي تساعد بمعرفة كيفية تأثير اللقاحات عليهن وعلى أجنتهن.

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