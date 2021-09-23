الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام المغرب

2021/09/23 | 02:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام المغرب، في خطوة تشير إلى المزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين.وأعلنت الحكومة الجزائرية أن القرار يشمل جميع الطائرات المدنية والعسكرية، وأنه دخل فوراً حيّز التنفيذ.واتهمت الجزائر المغرب بمواصلة الاستفزازات والممارسات العدائية.وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص.والحدود بين الدولتين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.المصدر: BBC

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