أين عمري؟ يا عمري... - محمد الحنفي

2021/09/23 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي إن عمري...قد فات عمري...وما هو آت...من عمري...قد لا أعيشه...يا عمري...°°°°°°والفضاءات الأرتاد...منها الكثير...قد لا أرتاد منها...أي فضاء...في مستقبل عمري...°°°°°°والأصحاب / الأصدقاء...منهم من مات...ومنهم من لا زال...على قيد الحياة...ينتظر...والانتظار ممل...إذا لم يقتنع...بمشاريع العمل...فما أملك...من تلك المشار ......





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