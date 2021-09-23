مساهمة دول الجوار في تغيب نظام 14 تموز: (4- 6) - عقيل الناصري

2021/09/23 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري ثالثاً – تركيا :أستخدمت تركيا للتأثير على ثورة 14 تموز كل من :- مصادر المياه ؛- والحجة التركمانية ؛- وأيضاً القضية الكردية.وكانت من أول دولة التي حاولت اجتياح العراق يوم 14 تموز 1958 بالتعاون مع الولايات المتحدة، إذ : "...



كانت بريطانيا تصر على أن يكون غزو العراق عملية بريطانية - أمريكية.



أما انفراد تركيا في دخول الأراضي العراقية وتتولى إسقاط ثورة 14 تموز بمعونة أمريكية، فذلك س ......





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