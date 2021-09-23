إستونيا تهدد مالي بسبب

2021/09/23 | 02:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت إستونيا، الأربعاء، حكومة مالي من أن التعاون مع مجموعة "فاغنر" الأمنية الروسية الخاصة سيؤدي إلى سحب نحو 100 جندي إستوني يشاركون في عملية "برخان" المناهضة للإرهابيين، والتي تقودها فرنسا.

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