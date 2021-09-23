لفئات معينة.. الولايات المتحدة تجيز الجرعة المعززة من لقاح فايزر

2021/09/23 | 03:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجازت هيئة الأغذية والدواء الأميركية، الأربعاء، إعطاء الجرعة المعززة من لقاح فايزر/بايونتيك للمسنين والمعرضين للإصابة بأمراض خطيرة، في محاولة لتعزيز حماية الأميركيين الأكثر ضعفا ضد متغير دلتا سريع الانتشار من الفيروس، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس وصحيفة "واشنطن بوست".

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