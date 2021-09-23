واشنطن تؤكد دعمها

2021/09/23 | 03:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الأربعاء، في اجتماع وزاري حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة استضافته فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

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