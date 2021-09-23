طالبان تسكِت الموسيقى الأفغانية

2021/09/23 | 04:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهر مضى من استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، وهو الوقت الذي أخذت الموسيقا تنخفض فيه حتى وصلت حد الصمت في البلاد.

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