2021/09/23 | 04:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محادثات بين ماكرون وبايدن

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