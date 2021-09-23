الكاظمي يُشرف على عمليَّة محاكاة الاقتراع الأخيرة

2021/09/23 | 04:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

المحافظات: مراسلو الصباح

أشرف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، على عمليَّة المحاكاة الأخيرة للاقتراع التي نفذتها بنجاح تام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بينما أعلنت المفوضية استبعاد خمسة مرشحين لمخالفتهم قواعد السلوك الانتخابي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه جرى خلال عملية المحاكاة، تقديم عرض تفصيلي وشرح شامل لجميع فقرات تنفيذ العملية الانتخابية التي ستجرى في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

واضاف الكاظمي أنَّ هدف المحاكاة هو الخروج بانتخابات نزيهة، تعكس تطلع العراقيين إلى مستقبل أفضل، وتعبر نتائجها بشكل حقيقي عن إرادة الشعب العراقي.

وأشاد بعملية المحاكاة التي ظهرت بمستوى ناجح ومطمئن، مؤكداً أنَّ هذا النجاح سيكون رسالة مهمة للمواطنين والسياسيين، مع حرصنا على تلافي أي نسبة خطأ مهما كانت صغيرة.

وبيَّن رئيس الوزراء، بحسب البيان، أنَّ الجهاز الحكومي أتمَّ توفير جميع متطلبات إنجاح الانتخابات، سواء من الجانب الأمني أو تقديم الدعم اللوجستي، وغيرها من الأمور التي طلبتها مفوضية الانتخابات.

وأكد مراسلو "الصباح" في أربيل وواسط وبابل والسليمانية وميسان ومحافظات أخرى، نجاح عملية المحاكاة الأخيرة بصورة تامة وبدون أخطاء.

من جانب آخر، قالت مساعد الناطق الاعلامي للمفوضية نبراس أبو سودة لـ"الصباح": إنَّ "المفوضية سجلت مخالفات انتخابية منذ بدء الحملة الدعائية للمرشحين، تم على أثرها استبعاد أكثر من مرشح"، مشيرةً إلى أنَّ "أحد الاسباب كان محاولة بعضهم شراء البطاقة الانتخابية مما يعني شراء الاصوات، مما حدا المفوضية على اتخاذ مثل هذه القرارات لمخالفتهم شروط الحملات

الانتخابية".

وأضافت أنَّ "المفوضية استبعدت 5 مرشحين لمخالفتهم قواعد السلوك التي الزمت المفوضية جميع المرشحين بالتوقيع عليها"، من دون الكشف عن اسماء الكيانات التي ينتمون اليها او المحافظات والدوائر التي رشحوا عنها.

وتابعت أبو سودة أنَّ "المفوضية سجلت 10 شكاوى مختلفة تتعلق بالحملات الانتخابية بعد أن وصلت عن طريق لجان الرصد، في حين أنَّ هناك ما يزيد على 60 مخالفة ستتحرى عنها المفوضية بأجمعها والتحقيق فيها، وحين يتبين للمفوضية الموقف النهائي سوف تتخذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين".

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