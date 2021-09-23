اليوم.. {حلم كلكامش} يبدأ رحلة العودة إلى العراق

2021/09/23 | 04:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أعلنت وزارة الثقافة، أمس الأربعاء، أنها ستتسلم لوح "حلم كلكامش" اليوم الخميس خلال حفل رسمي في واشنطن.

وذكر بيان للوزارة أنه "ستجرى اليوم الخميس في واشنطن عمليَّة تسلُّم لوح كلكامش رسمياً، وبشكلٍ قانوني بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، ورئيس هيئة الآثار والتراث ليث حسين مجيد بالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية، والسفارة العراقية في الولايات المتحدة".

وأضاف أنَّ "منظمة اليونسكو ستقيم حفلاً رسمياً بمناسبة إعادة الولايات المتحدة الأميركية (لوح حلم كلكامش) أقدم الأعمال الأدبية في التاريخ إلى العراق".



ووصفت المنظمة الخطوة بـ "الانتصار الكبير في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية".

وأشار إلى أنَّ "لوح حلم كلكامش (لوح طيني) تجاوز عمره 3500 عام ويحتوي على نقوش باللغة السومرية لأجزاء من ملحمة كلكامش الشعرية، تمَّت سرقته من العراق سنة 1991 والتداول به في المزادات العالمية".

وتابع البيان، "وفي العام 2007، تم إدخاله إلى سوق الفن الأميركي.



وفي العام 2019، صادرته وزارة العدل الأميركية".

وبين أنَّ "اليونسكو وصفت عملية استعادة هذه القطعة الأثرية القيمة بأنها تتويج لعقود من التعاون بين دول مثل الولايات المتحدة والعراق وهما من الدول الموقعة على اتفاقية اليونسكو للعام 1970، التي تزود البلدان بالإطار القانوني والعملي لمنع الاتجار غير المشروع بالآثار".

ولفت إلى أنَّ "عودة لوح حلم كلكامش إلى الحشد الدولي الأوسع من قبل الدول والمنظمات مثل اليونسكو تمثل منع التجارة غير المشروعة في القطع الأثرية القديمة والتصدي لها".

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