وفاة طفلين كل أسبوع في مخيم الهول

2021/09/23 | 05:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فارق 62 طفلا الحياة خلال العام الحالي وحده، بمعدل طفلين كل أسبوع، في مخيم الهول الواقع شمال شرقي سوريا، حيث يقطن نازحون وأفراد عائلات مقاتلين من تنظيم داعش، وفقا لما أفادت منظمة دولية، الخميس.

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