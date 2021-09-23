"بسبب كورونا".. دراسة تكشف تغيرات في سلوك الطيور

2021/09/23 | 05:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين توقف الناس عن الذهاب إلى العمل، وتم تعليق معظم وسائل النقل، بسبب الإغلاق أثناء انتشار جائحة كورونا، وجدت الطيور مكانا لها في الأماكن الحضرية لتحل محل البشر، بحسب دراسة جديدة، نشرت الأربعاء.

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