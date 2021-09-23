2021/09/23 | 06:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملت "مايكروسوفت" على تدارك أخطائها في النسخة الثانية من هاتفها "سرفيس دو" القابل للطي، وذلك بإضافة مواصفات أفضل بالمقارنة مع جهازها الأول من ذات الطراز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مايكروسوفت تتدارك أخطاءها في "سيرفيس دو 2") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مايكروسوفت تتدارك أخطاءها في "سيرفيس دو 2") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).