دراسة: الاعتداء الجنسي يزيد حالات تلف الدماغ لدى النساء

2021/09/23 | 06:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة أن النساء اللواتي تعرضن للاعتداء الجنسي أكثر عرضة للإصابة بنوع من تلف الدماغ الذي يرتبط بالتدهور المعرفي والخرف والسكتة الدماغية.

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