اليوم الوطني الـ91.. صور السعودية قبل وبعد

2021/09/23 | 06:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل السعوديون، الخميس، باليوم الوطني الـ91 الذي يأتي في الـ23 من سبتمبر/ أيلول، وذلك تخليدا لإعلان الملك المؤسس، عبدالعزيز آل سعود توحيد البلاد.

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