التحالف يعرض لحظة استهداف

2021/09/23 | 07:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف زورق مفخخ تابع لجماعة الحوثي في اليمن.

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