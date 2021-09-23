آ- الكحل أفضل من العمى- - نادية خلوف

2021/09/23 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف لمدينة دمشق مثقفيها الذين يرتادون المقاهي و المكتبات ، أغلبهم معروف للعامة، كونهم من " النّخب " التي تملك القدرة على الرّفاه الثقافي وفق المفهوم الدّارج ، لكن يبدو أن سورية لم تعد بحاجة للمكتبات ، فقد أغلقت جميعها أبوابها ، و آخرها كان مكتبة " نوبل" .



بالنسبة لي فإنني لم أسمع بالمكتبة إلا بعد إغلاقها ، و في مرات عديدة كنت أذهب إلى المكتبة العامة في دمشق ، ولا أرى فيها إلا بعض الكتب ربما ال ......





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