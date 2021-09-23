العالم الطبيعي كمشكلة فلسفية حسب جان باتوشكا - زهير الخويلدي

2021/09/23 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي تمهيدجان باتوشكا هو من رواد الفلسفة المعاصرة ويتمثل عمل هذا الفيلسوف التشيكي أيضًا على الفينومينولوجيا ، تحت تأثير هوسرل وهيدجر ، كما في الفلسفة اليونانية ، التي تغذت من قراءاته لأفلاطون وأرسطو.



يطور مفهومًا جديدًا للذات.



وهو أحد مؤسسي دائرة براغ الفلسفية.



ظهر العالم الطبيعي كمشكلة فلسفية، أطروحة التأهيل لجان باتوتشكا ، لأول مرة في عام 1936 ، جنبًا إلى جنب مع الجزء الأول من الازمة Krisis.



كان ......





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