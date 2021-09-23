2021/09/23 | 07:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد عدة خبراء خطط تقديم جرعات معززة للملقحين في الدول الغنية، وقالوا إنها ستساهم في تقليص إمدادات اللقاحات عن الأشخاص غير الملقحين، والمعرضين لمخاطر عالية للإصابة بفيروس كورونا، في البلدان الفقيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يتخوفون من تأثير "الجرعة الثالثة" على إمدادات الدول الفقيرة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يتخوفون من تأثير "الجرعة الثالثة" على إمدادات الدول الفقيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).