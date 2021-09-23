دراسة: فيروس كورونا تطور وأصبح أكثر انتشارا في الهواء

2021/09/23 | 08:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت عرفت المتغيرات الجديدة من فيروس كورونا بسرعتها في التفشي، أوضحت دراسة لجامعة "ماريلاند" الأميركية أن المتحورات أكثر انتشارا في الهواء، مقارنة بالسلالة الأصلية للفيروس، والتي ظهرت للمرة الأولى في ووهان الصينية، وذلك بحسب موقع الجامعة.

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