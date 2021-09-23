2021/09/23 | 08:28 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح: استقرار العراق وأمنه وسيادته عنصران لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/23 | 08:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: استقرار العراق وأمنه وسيادته عنصران لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح: استقرار العراق وأمنه وسيادته عنصران لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).