مذيعة CNN لوزير خارجية قطر: هل تهتمون بحقوق المرأة لمساءلة طالبان؟.. هكذا رد

2021/09/23 | 08:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مقابلة حصرية مع شبكة CNN، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري إنه "من غير المقبول لدولة قطر أن ترى أي سوء معاملة للنساء في أفغانستان" مضيفًا أنه "لا يمكن التسامح أيضًا مع رؤية أفغانستان، تنتقل إلى أرض خصبة للإرهابيين والتنظيمات الإرهابية."

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