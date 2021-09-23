لا تكنْ نعشاً مرَّة أخرى

2021/09/23 | 08:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد ساجت أفهم تماماً أنَّك نصف المسافة،وأنَّ الذي مرَّ بالقرب منك نهر شديد التّشاؤم من نزهة المارة لا صراخهم!ليس لك أنْ تفضَّ مسعى الجنون من نيل القوارب..ولا أنْ تترك المدن تهبط من التّلويح إلى الضفة المزدحمة بالمواعيد الغريبة..فقط نصف المسافة أنت!يؤثرون على جرحهم كلّ ما في الأمر...! غير أنَّ الوصايا المقدّسة وغير المقدّسة ودمعهم الجنوبي ودمهم الذي تناثر في أرض خبيثة ووو..مازالت صوتاً وصدى يتردد في أذن الحقيقة...لا تدع النَّعش يمضيأولا تكنْ نعشاً مرَّة أخرى..بيدك تراب التّكوينوفي يدهم رسالة كاهنٍ قاتل وقرار بذبحك!أنت كلّ المسافةوفي يدك الخلود..هذا ما قالته السّماءوهي تروي حديثك للمجانين..نصف المسافة ارتباك..الشّوك معني بتأويل المسير المدمّىووحل التّرحاللغة مجوفة!يؤثرون على صمتهم..وكفمٍ يعتزل الكلامتهرع الجملة إلى الإشارة!أنتكلُّ المسافةوهؤلاء الموتىهم رواة لسيرة حياة متناقضة.

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