المقداد يطالب تركيا بسحب قواتها “فورا” من سوريا

2021/09/23 | 08:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن سلطات بلاده تطالب تركيا بسحب قواتها فورا من أراضي محافظات سوريا الشمالية.وأضاف في حوار مع وكالة “نوفوستي” الروسية: “أعتقد أن على تركيا سحب […]

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