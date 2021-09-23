2021/09/23 | 08:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أبرمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، الخميس، مذكرة تفاهم لإصلاح نظام الحماية مع صندوق الامم المتحدة للطفولة تتضمن تقديم منح مالية للأطفال والحوامل وشمول العاملين الشباب في القطاع غير الرسمي بخدماتها.وقالت رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يبرم مذكرة تفاهم مع صندوق الامم المتحدة المركز الخبري الوطني.

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