من أجل الانتهاء من مفهوم “الشعبوية” - أوغو باليتا

2021/09/23 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أوغو_باليتا مقتطف من كتاب: إمكانية الفاشية- فرنسا: مسار الكارثة، لا ديكوفيرت، باريس، ٢-;-٠-;-١-;-٨-;-أهدى أوغو الكتاب إلى روح كل من ابراهيم بو عرام وابراهيم علي وكليمان ميريك الذين قتلوا على يد اليمين المتطرف، بدوري أهدي هذه الترجمة إلى روحهم وروح كل من سقط على يد هذا النوع من اليمين، من شهداء وجرحى، آملاً أن يشكل هذا النص، والكتاب، مادة للتفكير والنقاش والأهم للنضال.



ختاماً، لكل بلد سياقه ......





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