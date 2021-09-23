خطان أحمران - علي البعزاوي

2021/09/23 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_البعزاوي تفاعلا منه مع الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الدولة يوم 25 جويلية وفي إطار مزيد توضيح موقفه من الانقلاب، الانقلاب على الدستور وعلى الديمقراطية وليس على الشرعية الانتخابية مثلما ادعى البعض في محاولة لإظهار موقف حزب العمال على أنه متماهي مع موقف حركة النهضة، رسم حزب العمال خطين أحمرين يتمثل الأول في رفض العودة إلى ما قبل 2011، والثاني في عدم الرجوع إلى وضع ما قبل 25 جويلية.



هذا ما نري ......





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