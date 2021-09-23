2021/09/23 | 08:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني حقق ريال مدريد فوزا كاسحا على ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.وتناوب على تسجيل سداسية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريال مدريد يستعيد الصدارة من أتلتيكو المركز الخبري الوطني.

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