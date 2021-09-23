موقع واحد في السعودية يتيح لك مشاهدة الأردن ومصر والأراضي الفلسطينية

2021/09/23 | 09:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المملكة العربية السعودية، يمكن أن تستمتع بمشاهدة الأردن، ومصر، والأراضي الفلسطينية، دون الحاجة إلى السفر إليها..وبكل بساطة، يجب عليك أن تتوجه نحو شمال البلاد، وتحديدًا إلى شاطئ حقل.

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