العراق في بطولتي العالم وآسيا ببناء الأجسام

2021/09/23 | 09:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتلقى الاتحاد المركزي ببناء الاجسام دعوة للمشاركة في بطولتي العالم واسيا والمقرر اقامتهما في لبنان واسبانيا شهر تشرين الثاني المقبل، بينما تجري اليوم اختبارات في مقر الاتحاد لغرض اختيار تشكيلة المنتخب الوطني.وقال رئيس الاتحاد المركزي ببناء الاجسام فائز عبد الحسن في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس :" حرصاً من اتحادنا على المشاركة في جميع البطولات القارية للعام الحالي 2021 ، تقرر اقامة تصفيات للاعبين الحاصلين على المراكز الثلاثة الاولى ضمن منافسات بطولات العراق للاعوام الاخيرة بفئات الشباب والماستر وبناء الاجسام وكلاسك وفيزيك اليوم ويوم الاحد المقبل ، لغرض اختيار الجاهزين وتمثيل اللعبة في بطولة العالم التي تحتضنها اسبانيا شهر تشرين الثاني المقبل ومنافسات بطولة اسيا التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت في الشهر ذاته".واضاف عبد الحسن انه "سيتم التنسيق بين لجنة المدربين لغرض تسمية المنتخبات"، مؤكدا ان " اللعبة اخذت بالتطور جراء التخطيط السليم من قبل الاتحاد المركزي، والحرص الكبير على اقامة النشاطات المحلية في مواعيدها المحددة وفسح المجال امام اللاعبين للاستعداد بالشكل الافضل، وكذلك اقامة الدورات التدريبية والتحكيمية باستمرار، وبالتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية، ما شكل تطورا في الثقافة القانونية والتدريبية لدى اللاعبين والمدربين وهذا الامر انعكس ايجابا".واوضح ان "هدف الاتحاد هو تشكيل فريق لكل فئة وفسح المجال امام الشباب للتواجد في الاستحقاقات الخارجية وليس الاعتماد على اسماء محددة".

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