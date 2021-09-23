2021/09/23 | 09:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الثقافة، أمس الأربعاء، أنها ستتسلم لوح “حلم كلكامش” اليوم الخميس خلال حفل رسمي في واشنطن.وذكر بيان للوزارة أنه “ستجرى اليوم الخميس في واشنطن عمليَّة تسلُّم لوح كلكامش رسمياً، وبشكلٍ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



حلم كلكامش يعود إلى العراق المركز الخبري الوطني.

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