وزارة الإعمار تشارف على إنجاز مشروع إعادة إعمار جسر تكريت – العلم

2021/09/23 | 09:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شارفت وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة، الخميس،على إنجاز مشروع إعادة إعمار جسر (تكريت – العلم) في محافظة صلاح الدين، بنسبة انجاز بلغت نحو 97%، عن طريق شركة الفاو العامة وإشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة.

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وذكر المركز الاعلامي في الوزارة، وفق بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 أيلول 2021)، ان "الجسر الذي يُنفذ بتمويل من قرض البنك الدولي الطارئ لاعادة اعمار المناطق المحررة، يُعد من الجسور المهمة في المحافظة، كونه يقع على نهر دجلة ويربط قضاءي الدور والعلم بمدينة تكريت مركز المحافظة وطريق كركوك".

وبينت الوزارة انه "تمت المباشرة باعمال صب المقطع الأخير من الجسر بالكونكريت سمك (25) سم، ليتم بعدها تهيئة مستلزمات المباشرة بأعمال التبليط والإنارة والمحجرات وانجاز المشروع قريباً".

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