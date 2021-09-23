2021/09/23 | 09:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني باشرت القوت الامنية، اليوم الخميس، بتطبيق الخطة الفعلية الخاصة بالزيارة الاربعينية في قلب العاصمة بغداد.وقال مصدر أمني ، إن “القوات الامنية باشرت بتطبيق الخطة الفعلية الخاصة بالاربعينية في قلب بغداد”، لافتا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بتطبيق الخطة الخاصة بالزيارة الاربعينية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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